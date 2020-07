vergrößernverkleinern Die neue Wechselregelung wird wohl auch nächste Saison noch bestehen © Imago

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Die Wechsel-Erhöhung von drei auf fünf in den internationalen Ligen wird wohl auch in der kommenden Saison beibehalten. In England formt sich Widerstand.