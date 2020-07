vergrößernverkleinern Jürgen Klopp hielt viel von Marian Sarr (r.), der 2013 unter ihm Champions League spielte © Imago

München - Das ehemalige Dortmund-Talent Marian Sarr spricht über seinen sportlichen Absturz und wie er in Zukunft wieder an vorherige Leistungen anknüpfen will.