Die Egyptian Football Association (EFA) hat schockiert auf das Fehlen mehrerer Trophäen, darunter das Original des Afrika-Cup-Pokals, reagiert.

Beim Umbau des Hauptquartiers stellte ein Mitarbeiter fest, dass verschiedene Trophäen aus dem Lagerraum des Gebäudes verschwunden sind.

Kurios: Der Pokal soll bereits 2013 bei einem Angriff auf den Sitz der EFA gestohlen worden sein.

Verantwortliche starteten jedoch erst kürzlich die Suche nach der Trophäe, die anlässlich der Erneuerung des Eingangs, in diesem ausgestellt werden sollte.

Mitarbeiter verdächtigt Kapitän

2013 hatten wütende Fans in Kairo den Sitz des Fussballverbandes gestürmt und diesen anschließend in Brand gesetzt. Übergangsweise sollten die Pokale deshalb in einem Lagerraum verstaut werden.

Die EFA untersucht nun, ob die Afrika-Cup-Trophäe möglicherweise gestohlen wurde, als das beschädigte Gebäude zugänglich war.

Ägyptischen Medienberichten zufolge habe ein EFA-Mitarbeiter die Vermutung geäußert, dass der ehemalige Nationalmannschaftskapitän Ahmed Hassan als letzter den Pokal gehabt hätte und ihn behalten haben könnte. Hassan verneinte dies jedoch umgehend auf Twitter: "Ich wünschte, ich hätte den Pokal in meinem Haus behalten, anstatt dass der Pokal verloren ist."

Ägypten durfte den originalen Pokal nach dem Gewinn des Afrika Cups 2010 behalten, da es sich hierbei um den dritten kontinentalen Titel handelte.