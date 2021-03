Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gibt seinen Amateurvereinen unter dem Motto "Zurück auf den Platz" einen aktualisierten Leitfaden zur schrittweisen Rückkehr in den Sportbetrieb an die Hand.

Die 30-seitige Ausarbeitung, die am Freitag veröffentlicht wurde, enthält unter anderem ein Muster-Hygienekonzept, Maßnahmen bei Corona-Infektionen oder Verdachtsfällen, die Aufteilung eines Sportplatzes in Zonen, Trainingstipps, Hinweise für eine mögliche Rückkehr in den Spielbetrieb sowie spezielle Ausführungen zum Kinderfußball.

Der Leitfaden soll "Ratgeber, Orientierung und Hilfestellung sein", hieß es. Vor allem geht es dem DFB darum zu erklären, was die in der vergangenen Woche von der Politik beschlossenen Öffnungsschritte für die einzelnen Vereine bedeuten und wie sich unterschiedliche Inzidenzwerte auf den Trainingsbetrieb auswirken. Zur Unterstützung der Vereine bieten die 21 Landesverbände des DFB derzeit auch zahlreiche Online-Seminare an.