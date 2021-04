Entscheidet das Torwartduell den Meisterschaftshit?

Mit Manuel Neuer und Peter Gulacsi stehen sich am Samstag, beim Gastauftritt der Bayern in Leipzig, die beiden besten Torhüter der Bundesliga gegenüber, wenngleich Neuer als amtierender Welttorwart über allen thront. (Bundesliga: RB Leipzig - FC Bayern, Sa., ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Gulacsi nimmt Bayern-Torhüter Neuer in Schutz

Auffällig: Neuer kassierte bereits 35 Gegentore und blieb nur in sechs Spielen ohne Gegentor. Gulacsi musste bislang erst 21 Mal hinter sich greifen und konnte schon in 13 Spielen die Null halten. (SERVICE: Tabelle der Bundesliga)

"Dass die Bayern in dieser Saison viel mehr Tore kassiert haben als sonst, liegt nicht an Manu, weil er trotz vieler Gegentore wichtige Paraden gemacht hat", nimmt ihn Gulacsi im SPORT1-Podcast Meine Bayern-Woche in Schutz.

"Ich finde aber", so der 30 Jahre alte Ungar, "dass es in dieser Saison noch andere Torhüter gibt, die eine gute Saison spielen. Zum Beispiel Koen Casteels in Wolfsburg, Kevin Trapp hat in Frankfurt bisher eine sehr starke Saison gespielt. Torhüter sind in den entscheidenden Momenten einfach wichtig. Ich hoffe, dass ich uns Samstag einmal mehr in einem entscheidenden Moment im Spiel halten kann."

Gulacsi: Dann hat Leipzig eine Chance auf den Meistertitel

Gulacsi und Neuer verpassten in dieser Saison keine Bundesliga-Minute und werden auch am Samstag zwischen den Pfosten stehen. Beide Teams trennen in der Tabelle nur vier Punkte. Wird Bayern Meister, wenn Leipzig verliert?

"Das ist sehr wahrscheinlich", sagt Gulacsi: "Sie haben extrem viel Erfahrung, vor allem in solchen Situationen. Wenn ich mir anschaue, wie sie in den letzten Spielen gespielt haben, fällt es mir schwer, vorzustellen, dass sie sieben Punkte verlieren. Das ist aber noch zu weit weg. Wir freuen uns auf das Spiel, denn es ist lange her, dass wir so nah an den Bayern dran waren."

Über den möglichen Titel sagt er: "Die Meisterschaft kann erst realistisch werden, wenn wir ein, zwei Spieltage vor Schluss vor den Bayern stehen sollten. Wir haben die Chance, Druck aufzubauen. Mehr noch nicht. Nach diesem Spiel gibt es noch sieben Spiele. Das ist sehr viel." (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan Bundesliga)

Gulacsi verrät sein Wunsch-Ergebnis gegen Bayern

Ausgerechnet Weltfußballer Robert Lewandowski (35 Saisontore) wird im Top-Duell fehlen. "Robert Lewandowski ist momentan der beste Spieler der Welt. Er wird ihnen bestimmt fehlen. Wir werden seinen Ausfall in diesem Spiel aber nicht leicht nehmen. Denn die Bayern haben sehr viel Qualität, andere Spieler können ihn ersetzen", verspricht Gulacsi, der sich auf einen Lewandowski-Ersatz ganz besonders einstimmt:

"Ich kann mir vorstellen, dass Müller vorne spielt. Vielleicht auch Choupo-Moting oder Gnabry. Sie haben andere gute Varianten. Wir analysieren jeden Spieler und versuchen, ihre Stärken herauszufinden. Ich werde mir auch Input zu anderen Elfmeterschützen als Lewandowski holen. Sie haben so großartige Spieler, sie können fast alles. Daher kann man sich auch nicht auf alles vorbereiten."

Gulacsis Tipp: "Meine Hoffnung ist ein 1:0. So haben wir diese Saison schon oft gewonnen. Für einen Torhüter ist es das schönste Ergebnis. Wenn wir die Null halten könnten, wäre das großartig."

Was Gulacsi über Bayern-Neuzugang Dayot Upamecano denkt, ob Julian Nagelsmann das Zeug hat, Bayern-Trainer zu werden und warum der ungarische Nationaltorwart seine Zukunft in Leipzig offen hält, erfahrt ihr im neuen SPORT1-Podcast Meine Bayern-Woche!