An Anfragen mangelt es Alexander Nübel nicht!

Nachdem sein Berater Stefan Backs bei SPORT1 zuletzt eine zweijährige Leihe angedroht hat, weil Nübel hinter Manuel Neuer nicht auf Spielpraxis kommt, weiß ganz Europa, dass der 24 Jahre alte Ex-Schalker auf dem Absprung ist.

Olympique Marseille will Nübel ausleihen

Neben der AS Monaco und Borussia Dortmund gibt es nun einen weiteren Interessenten für Nübel, den SPORT1-Chefreporter Florian Plettenberg in seinem neuen SPORT1-Podcast Meine Bayern-Woche enthüllt: Olympique Marseille!

Der französische Topklub ist nicht nur interessiert. Marseille hat bei Backs konkretes Interesse hinterlegt und will Nübel vom FC Bayern ausleihen und ihn in der kommenden Saison zur Nummer eins machen.

Ob die Bayern mitspielen? Noch gibt es keine finale Entscheidung über seine Zukunft. Die Münchner wollen Nübel gerne halten, lösen ihr Einsatzversprechen aber nicht ein, da ihm zwischen zehn und 15 Pflichtspieleinsätze in dieser Saison schriftlich zugesichert worden sind. Bislang stand Nübel nur dreimal zwischen den Pfosten und zumeist dann, wenn es für die Bayern um fast nichts mehr ging.

SPORT1 startet den neuen Bayern-Podcast mit Jana Wosnitza und SPORT1 Chefreporter Florian Plettenberg © SPORT1-Grafik: Imago/SPORT1

Darum hat Monaco die besten Karten im Nübel-Poker

Hat Marseille Chancen? Nur geringe! Backs möchte Nübel an einen Klub verleihen, der in der kommenden Saison bestenfalls in der Champions League spielen wird, weshalb der Tabellenvierte Monaco mit Trainer Niko Kovac derzeit die besten Karten besitzt. Marseille steht in der Tabelle nur auf Platz sechs.

