Voller Fokus auf den fünften Stern!

Schon an diesem Wochenende kann der FC Bayern die 30. Meisterschaft in der Bundesliga (ein Titel datiert aus dem Jahr 1932, noch vor Gründung der Bundesliga) unter Dach und Fach bringen.

Der Vorsprung des deutschen Rekordmeisters beträgt mittlerweile zehn Punkte. (Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga)

FC Bayern könnte trotz Niederlage Meister werden

Schon am Samstag kann das Team von Trainer Hansi Flick deswegen den neunten Meistertitel in Folge perfekt machen.

Die Bayern müssen ab 15.30 Uhr bei den formstarken Mainzern ran. (Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München, Sa., ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Als Extramotivation winkt den Bayern-Stars der fünfte Meisterstern auf dem Trikot. Um diesen zu bekommen, müssten die Bayern in Mainz nicht einmal zwingend gewinnen.

Vier Spieltage vor Schluss (zwölf Punkte sind noch zu holen) gilt: Holen die Bayern am Samstag mindestens genauso viele Punkte wie RB Leipzig am Sonntag zu Hause gegen den VfB Stuttgart, ist den Münchnern die Meisterschale nicht mehr zu nehmen. (Bundesliga: RB Leipzig - VfB Stuttgart, So., ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

SPORT1 zeigt, durch welche Szenarien der FC Bayern am Wochenende Deutscher Meister wird:

Szenario 1: Der FC Bayern gewinnt in Mainz

Fakt ist: Die Bayern können es am Samstag selbst richten. Mit einem Sieg gegen den FSV Mainz 05 sind die Münchner unabhängig vom Ergebnis der Leipziger Deutscher Meister.

Szenario 2: Der FC Bayern spielt in Mainz unentschieden

In diesem Fall wären die Bayern vom Leipzig-Spiel gegen den VfB Stuttgart abhängig. Wenn die Sachsen gegen den VfB verlieren oder unentschieden spielen, ist der FC Bayern Meister. Bei einem Leipziger Sieg hingegen müsste die Mannschaft von Coach Hansi Flick mit der Meisterfeier noch mindestens eine Woche warten.

Szenario 3: Der FC Bayern verliert in Mainz

Sogar im Falle einer Niederlage könnte der FC Bayern am Wochenende Deutscher Meister werden. Dann nämlich, wenn Leipzig gegen den VfB ebenfalls verliert. Bei einem Sieg des Nagelsmann-Teams wäre die Entscheidung in diesem Fall aber vertagt.

Holt RB Leipzig gegen Stuttgart einen Punkt, würde sich der Rückstand auf die Bayern auf neun Punkte verkürzen. Damit hätten die Leipziger zumindest rechnerisch noch die Chance auf die Schale.

Da die Bayern mit +47 allerdings die deutlich bessere Tordifferenz im Vergleich zu den Sachsen (+28) haben, wäre dem Rekordmeister der 30. Titelgewinn realistisch betrachtet kaum noch zu nehmen.