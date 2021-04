Beim TSV 1860 München hat Stürmer Sascha Mölders längst Kultstatus!

Wohl auch deshalb, weil sich der gebürtige Essener häufig selbst nicht so wichtig nimmt und auch über seine eigene Person lachen kann. Der Beweis: Mit Blick auf Kommentare über seinen nicht ganz austrainierten Körper hat Mölders jetzt eine Kollektion entworfen und dazu auch einen eigenen Fanshop gegründet.

Mölders verkauft T-Shirts, Hoodies und Tassen

Dort gibt es in den Vereinsfarben der Löwen unter anderem T-Shirts, Hoodies und Tassen zu kaufen, die ihn bei seinem verunglückten Seitfallzieher gegen Verl zeigen - der Slogan: "Die Wampe von Giesing". Denn bei jenem "Kunststück" rutschte Mölders Trikot so weit nach oben, dass der nicht ganz so flache Bauch des ehemaligen Bundesliga-Stürmers zum Vorschein kam. (Service: Ergebnisse der 3. Liga)

Sascha Mölders hat jetzt einen eigenen Fanshop © SPORT1/Sascha Mölders

Gegen Verl avancierte Mölders trotz seiner missglückten Flugeinlage zum Matchwinner. Sein Doppelpack bescherte den Münchnern einen 3:2-Erfolg und hält das Team von Cheftrainer Michael Köllner weiter im Aufstiegsrennen der 3. Liga. Der TSV steht jetzt auf Rang vier der Tabelle, nur noch vier Punkte trennen die Löwen vom Relegationsplatz und dem FC Ingolstadt. (Service: TABELLE der 3. Liga)

In 33 Einsätzen gelangen Kult-Stürmer Mölders in der laufenden Saison bereits 21 Tore und drei Vorlagen. In seiner Ernährung dürfte das Erfolgsgeheimnis des Torjägers aber nur bedingt begründet liegen.

Mölders ist Pizza und trinkt Bier

"Wenn ich am Samstag ein Spiel habe und da komme ich nach Hause, dann esse ich eine Pizza. Dann trinke ich ein Bier oder auch zwei oder drei und esse irgendetwas Dreckiges", verriet Mölders kürzlich in einem Interview mit dem BR.

Wenn er weiterhin so erfolgreich für die Löwen spielt, dürften Trainer, Mitspieler und auch Fans aber keine Probleme mit den Essensgewohnheiten des 36-Jährigen haben.