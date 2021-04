DFB schickt Gräfe und Co. in Rente

vergrößernverkleinern Das Trio um Manuel Gräfe muss in den Ruhestand © FIRO/FIRO/SID

Der DFB hält an seiner Altersgrenze für Bundesliga-Schiedsrichter fest und schickt ein Trio um Manuel Gräfe am Saisonende in den Ruhestand.