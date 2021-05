Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ermittelt gegen Sascha Mölders vom Drittligisten 1860 München wegen des Verdachts auf unsportliches Verhalten. Das teilte der DFB am Dienstag mit. Der Stürmer hatte nach dem Punktspiel gegen die zweite Mannschaft von Bayern München (2:2) am Sonntag in einem TV-Interview seinen Gegenspieler Maximilian Welzmüller mit den Worten attackiert: "Nächstes Jahr seid ihr in der Regionalliga Bayern, Spacko."

Der Kontrollausschuss forderte Mölders deshalb am Dienstag zu einer Stellungnahme auf. Sobald diese vorliegt und ausgewertet ist, wird über den weiteren Fortgang des Verfahrens entschieden. Die Sechziger kämpfen am kommenden Samstag (13.30 Uhr) im direkten Duell beim FC Ingolstadt um einen Platz in der Aufstiegs-Relegation. Eine mögliche Sperre würde auch in der Relegation gelten.