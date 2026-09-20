Griechenland beruft Karetsas vom BVB für DFB-Duelle

Der deutsche Gruppengegner in der Nations League gibt seinen 26-köpfigen Kader bekannt. Darin sind auch einige Profis aus der Bundesliga.

Der Dortmunder Konstantinos Karetsas kann sich in der Nations League auf Duelle mit seinen Vereinskollegen Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton freuen. Der 18-Jährige wurde von Trainer Ivan Jovanovic in den Kader der griechischen Fußball-Nationalmannschaft für die kommende Länderspiel-Periode berufen.

Zuletzt hatte der Sommer-Neuzugang des BVB für Sorgenfalten beim Vizemister gesorgt. Nachdem er Anfang September wegen Kreislaufproblemen im Champions-League-Spiel gegen Villareal ausgewechselt werden musste, feierte der Offensivspieler beim 1:0-Sieg über den VfB Stuttgart sein Comeback als Joker. Karetsas kommt bereits auf zehn Länderspiele für den Europameister von 2004.

2747516e4330472c833f364b7da502adacc62988-ipad.jpg Karetsas fordert mit den Griechen das DFB-Team © picture-alliance/ZUMA Press Wire/SID/Ulrik Pedersen

Viel Bundesligaerfahrung in Griechenlands Kader

Angeführt wird das 26-köpfige Aufgebot der Hellenen von Arsenal-Star Christos Tzolis sowie Vangelis Pavlidis von Benfica Lissabon.

Die Griechen sind am 27. September für das erste Duell mit dem DFB-Team in Augsburg zu Gast, eine Woche später steigt in Thessaloniki bereits das Rückspiel. Außerdem geht es für die Blau-Weißen zum Auftakt gegen Serbien (24. September) sowie im letzten Spiel der Hinrunde gegen die Niederlande (1. Oktober). Zuletzt waren die Griechen bei der WM 2014 für ein großes Turnier qualifiziert, in der FIFA-Weltrangliste liegen sie derzeit auf Rang 46.

Aus dem aktuellen Kader haben neben Tzolis (Fortuna Düsseldorf) und Pavlidis (VfL Bochum) auch Torhüter Odysseas Vlachodimos, Konstantinos Mavropanos (beide VfB Stuttgart), Panagiotis Retsos (Bayer Leverkusen), Manolis Saliakas (FC St. Pauli) sowie Konstantinos Koulierakis (VfL Wolfsburg) eine Vergangenheit im deutschen Profifußball. BVB-Neuzugang Karetsas war trotz seines jungen Alters zuletzt bereits Stammspieler, in zehn Länderspielen gelangen ihm drei Treffer.

DEINE MEINUNG

Ein weiterer Neuzugang von Borussia Dortmund fehlt wenig überraschend im Kader der Griechen: Giannis Konstantelias wird nach seinem Kreuzbandriss einige Monate ausfallen.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News von der WM direkt in dein Postfach