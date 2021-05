Wirbel um Jens Lehmann!

Der ehemalige Nationaltorwart hat sich zu einer von ihn an Dennis Aogo gesendeten WhatsApp-Nachricht geäußert. "In einer privaten Nachricht von meinem Handy an Dennis Aogo ist ein Eindruck entstanden, für den ich mich im Gespräch mit Dennis entschuldigt habe. Als ehemaliger Nationalspieler ist er sehr fachkundig und hat eine tolle Präsenz und bringt bei Sky Quote", twitterte Lehmann.

Zuvor hatte Ex-Nationalspieler Aogo auf Instagram mit einer Story für Aufsehen gesorgt. Zu sehen ist ein Chatverlauf bei WhatsApp, den Aogo offenbar mit Lehmann geführt hat.

Aogo postet Chatverlauf

Lehmann, aktuell Aufsichtsrat-Mitglied bei Hertha BSC, schreibt darin in seiner letzten Nachricht: "Ist Dennis eigentlich euer quotenschwarzer?"

Aogo wiederum versah seinen Post mit den Worten: "WOW dein Ernst @jenslehmannofficial Die Nachricht war wohl nicht an mich gedacht!!!"

Die genauen Hintergründe der Konversation sind aktuell noch unklar. Vermutlich geht es um Aogos Tätigkeit als TV-Experte beim Sender Sky. Dort analysiert er seit seinem Karriereende neben Ex-Bundesliga-Coach Martin Schmidt und dem Weltmeister von 2014, Benedikt Höwedes, die Bundesliga. Auch Lehmann war einst als Experte bei Sky tätig.