Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat im ersten Testspiel der Saisonvorbereitung gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken gewonnen. Nachdem Trainer Christian Streich zur Halbzeit das gesamte Team ausgewechselt hatte, besiegte der SCF die Gäste nach Rückstand noch 2:1 (0:1). Die zu den Profis hochgezogenen Kiliann Sildillia (47.) und Noah Weißhaupt (53.) trafen für Freiburg.

In seinem Österreich-Trainingslager überprüft der SCF seine Form noch am 16. Juli gegen den FC Vaduz und sieben Tage später gegen Bayer Leverkusen. Nach dem DFB-Pokalspiel bei den Würzburger Kickers (6. August) eröffnen die Freiburger ihre Saison am 14. August bei Arminia Bielefeld.