Der Fußball-Talk "Doppelpass" bei Sport1 erweitert seine Angebotspalette, ab August gibt es den "Dopa on Tour". Ex-Nationalspieler Thomas Helmer, der am Sonntag letztmals am Sonntag den Fußball-Talk moderierte, wird dann wieder im Einsatz sein. Nachfolger des ehemaligen Dortmund- und Bayern-Profis als Moderator des Sonntags-Doppelpass ist Florian König.

Zur Premiere des "Dopa on Tour" begrüßt Helmer als Gäste am 11. und 12. August in Mainz und Frankfurt unter anderem Sport1-Experte Mario Basler, den früheren DFB-Mediendirektor Harald Stenger sowie Moderator und Comedian Johannes Scherer. Mit "Doppelpass on Tour" startet die Sport1 GmbH in Kooperation mit der Event-Agentur S-Promotion Event GmbH ab kommendem Monat die neue Event-Reihe.