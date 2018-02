Sven Hübscher gab bei der zweiten Mannschaft von Werder Bremen in der 3. Liga sein Trainer-Debüt. Doch der Traumeinstand ging in der Nachspielzeit noch flöten.

Werder II. verspielte nämlich eine 2:0-Führung beim SV Wehen Wiesbaden und musste sich letztlich mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. (Spielplan/Ergebnisse)

Ousman Manneh brachte den Tabellenvorletzten aus der Hansestadt in der 28. und 68. in Front, ehe Bremen kurz vor Schluss erst den Anschlusstreffer durch Stephan Andrist (88.) kassierte - und dann in der Nachspielzeit durch einen Elfmeter von Manuell Schäffler (91.) noch den 2:2-Ausgleich hinnehmen musste.

Wehen-Wiesbaden bleibt durch das Remis auf Rang drei mit 44 Punkten, während Werders Zweite (18 Zähler) die rote Laterne an Rot-Weiß Erfurt abgibt und nun Tabellen-19. ist. Zum rettenden Ufer fehlen aber weiter sieben Punkte (Tabelle der 3. Liga).

In der zweiten Sonntagspartie trennten sich die SpVgg Unterhaching und der Hallescher FC 1:1-Remis.