3. Liga: VfR Aalen schlägt SpVgg Unterhaching in Unterzahl Aalen schlägt Haching in Unterzahl / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Der VfR Aalen feierte einen Sieg gegen Unterhaching © Imago

Der VfR Aalen holt in der 3. Liga trotz langer Unterzahl seinen zweiten Sieg in Folge. Durch den Erfolg rückt Aalen bis auf einen Punkt an Unterhaching heran.