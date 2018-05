Der KFC Uerdingen hat sich vielleicht zu früh über den Aufstieg in die 3. Liga gefreut.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gab am Mittwochabend bekannt, dass die Krefelder beim Zulassungsverfahren eine Frist versäumt haben könnten. Die geforderte Liquiditätsreserve "ging nach derzeitigem Stand am Dienstag möglicherweise erst nach Ablauf der Ausschlussfrist ein", teilte der DFB mit.

Der Zulassungsbeschwerdeausschuss wird sich am kommenden Montag mit diesem Sachverhalt befassen. Die Frist war am Dienstag um 15.30 Uhr abgelaufen. Laut DFB hätte die Nichteinhaltung der Frist nach den Statuten zur Folge, dass "keine Zulassung erteilt werden könnte". Einen Ermessensspielraum gebe es nicht. Der KFC Uerdingen wollte sich am Mittwochabend nicht dazu äußern.

Der frühere Bundesligist hatte wenige Stunden zuvor erst die Verpflichtung der Mittelfeldspieler Manuel Konrad vom Zweitligsten Dynamo Dresden und Maurice Litka auf Leihbasis vom FC St. Pauli bekanntgegeben.

Am Dienstag hatte das DFB-Sportgericht den sportlichen Aufstieg der Krefelder offiziell gemacht, als es das abgebrochene Relegations-Rückspiel bei Waldhof Mannheim mit 2:0 für den KFC gewertet hatte. Sollte Uerdingen nicht die Zulassung bekommen, würde Waldhof aufsteigen.

Dabei hatten die Mannheimer Fans erst für den Abbruch gesorgt, nachdem sie reihenweise Pyrotechnik abbrannten und Raketen auf das Spielfeld warfen.