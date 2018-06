Drittligist 1860 München hat langfristig mit Trainer Daniel Bierofka verlängert. Der 39-Jährige unterschrieb bei den Löwen einen Vertrag bis 2022, das teilte der Klub am Freitag mit.

"Was 1860 in der vergangenen Saison mit Daniel Bierofka erreicht hat, ist gar nicht hoch genug einzuschätzen", sagte Löwen-Geschäftsführer Michael Scharold: "Er hat wie ein Löwe auch in der schwersten Phase um die Rückkehr von Sechzig in den Profifußball gekämpft."

Bierofka freut sich auf die Zukunft in München. "Dadurch habe ich die Möglichkeit, die Mannschaft weiter zu entwickeln. Unsere sportlichen Ziele sind mittel- und langfristig ausgerichtet. Wir wollen uns kontinuierlich verbessern, setzen dabei auf Spieler, die sich hundertprozentig mit dem Verein identifizieren. Was möglich ist, wenn alle zusammenhalten, haben wir in der letzten Saison gesehen", sagte Bierofka.

Er ergänzte: "Wir haben hier noch viel vor."