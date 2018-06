Anzeige

KFC Uerdingen trägt Heimspiele 2018/2019 in Duisburg aus Uerdingen zieht nach Duisburg um / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Der KFC Uerdingen trägt seine Heimspiele in der kommenden Saison in Duisburg aus © Getty Images

Der KFC Uerdingen findet eine neue Heimat. Die Krefelder tragen ihre Heimspiele in der kommenden Saison in die schauinsland-reisen-arena in Duisburg aus.