Es geht wieder los!

Während die Bundesliga erst in knapp vier Wochen ihren Spielbetrieb wieder aufnimmt, startet die 3. Liga bereits am heutigen Freitag in ihre elfte Saison.

Und gleich das Auftaktspiel zwischen den beiden Traditionsklubs Eintracht Braunschweig und dem Karlsruher SC (ab 19 Uhr im LIVETICKER) lässt erahnen, dass sich die Fans auf eine hochklassige und spannende Saison freuen dürfen (Service: Der 1. Spieltag im Überblick).

Braunschweig und KSC eröffnen Drittliga-Saison

Mit dem 1. FC Kaiserslautern, ebenso wie die Eintracht in der vergangenen Saison abgestiegen, bereichert ein weiterer echter Traditionsklub die 3. Liga, aus der Regionalliga kommen mit dem TSV 1860 München und Energie Cottbus weitere Vereine mit großer Vergangenheit hinzu.

Mit dem Duell zwischen dem FCK und den Löwen hält der erste Spieltag am Samstag (ab 14 Uhr im LIVETICKER) gleich das nächste Top-Spiel bereit.

Und auch der KFC Uerdingen, einst insgesamt 14 Jahre lang Bundesligist, muss in den Kreis der Aufstiegskandidaten aufgenommen werden.

Nach dem sportlichen Total-Absturz bis in die 6. Liga trat der russische Investor Mikhail Ponomarew auf den Plan und verfolgte seit Juni 2016 das Ziel, die Krefelder zurück in den Profifußball zu führen.

Uerdingen rüstet kräftig auf

Nur ein Jahr nach seinem Einstieg war mit dem Aufstieg in die Regionalliga der erste Schritt geschafft, weitere zwölf Monate später stand nach einem Triumph in den Playoffs über Waldhof Mannheim der nächste Aufstieg fest.

Dennoch musste der KFC zunächst um die Teilnahme an der 3. Liga zittern: Aufgrund einer angeblich zu spät eingereichten Liquiditätsreserve stand hinter der Lizenzerteilung zunächst noch ein Fragezeichen. Nach einer erneuten Überprüfung gab der DFB dann aber doch letztlich grünes Licht.

Dass der Weg damit noch lange nicht zu Ende sein soll, zeigen die Neuverpflichtungen, die Ponomarew Coach Stefan Krämer für die anstehende Saison zur Verfügung stellt: Mit der Verpflichtung von Weltmeister Kevin Großkreutz gelang dem Verein ein Überraschungscoup. Und auch die Verpflichtung des 148-maligen Bundesligaspielers Stefan Aigner (Eintracht Frankfurt) ist ein Statement, dass für die Krefelder die 3. Liga nur eine Zwischenstation sein soll.

Der 1. Spieltag der 3. Liga im Überblick:

Freitag, 27. Juli:

Eintracht Braunschweig - Karlsruher SC (19.00)

Samstag, 28. Juli:

VfR Aalen - SV Wehen Wiesbaden (14.00)

VfL Osnabrück - Würzburger Kickers (14.00)

1. FC Kaiserslautern - 1860 München (14.00)

Carl Zeiss Jena - SG Sonnenhof Großaspach (14.00)

Fortuna Köln - Preußen Münster (14.00)

FSV Zwickau - Hallescher FC (14.00)

Sonntag, 29. Juli:

Energie Cottbus - Hansa Rostock (13.00)

KFC Uerdingen - SpVgg Unterhaching (14.00)