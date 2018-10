Die Verantwortlichen des Drittligisten Hansa Rostock haben auf ein Spruchband eigener Fans reagiert, dass diese im Heimspiel gegen Fortuna Köln ausgerollt hatten.

Auf dem Banner stand der Spruch "Kennzeichnungspflicht für Silvio Bamberg". Bei Bamberg handelt es sich um einen ehemaligen Polizisten, der bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt war. Nach Bild-Informationen kam der 43-Jährige aus Rostock und war als Angehöriger der "Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit" (BFE) lange im Umfeld von Hansa tätig.

Der Verein bezeichnete die Aktion als "geschmacklos" und entschuldigte sich "in aller Form bei den Angehörigen".

"Wir sind fassungslos und schockiert über dieses Transparent, das an Niveaulosigkeit kaum noch zu überbieten ist", nahm Hansas Vorstandschef Robert Marien in einer Pressemitteilung Stellung zu dem Zwischenfall und kündigte weitere Maßnahmen an.

"Dieser Vorfall muss und wird aufgearbeitet und auch auf der anstehenden Mitgliederversammlung - dem höchsten Gremium unseres Vereins - thematisiert", versicherte Marien.

Hintergrund zum Banner: In der Fan-Szene gibt es schon länger Diskussionen, ob sich Polizisten im Stadion und im Stadionumfeld kennzeichnen müssen. Einige Fans fordern diese Kennzeichnung, um Polizisten bei Beschwerden individuell identifizieren zu können. Die Kennzeichnungspflicht ist Ländersache, seit Jahresbeginn gilt sie auch in Mecklenburg-Vorpommern.