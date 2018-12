1860-Profi Aaron Berzel hat gegen Stadtrivale FC Bayern gestichelt.

Auf die Frage, was die Löwen von den Bayern unterscheidet, erklärte Berzel bei Split It auf SPORT1: "Ich sage auch hier nochmal, dass wir die Nummer eins der Stadt sind."

Der Verteidiger weiter: "Ist doch langweilig, wenn du jedes Jahr deutscher Meister wirst, du brauchst doch auch mal ein paar Aufs und Abs. Von daher sind unsere Fans auf jeden Fall leidensfähiger."

Berzel lobt Löwen-Fans: "Das ist einmalig"

Der 26-Jährige lobt die Anhänger der Löwen für ihren Support: "Das ist einmalig, wenn man (wie in der letzten Saison, d.R.) in der Regionalliga jeden Spieltag vor ausverkauftem Haus spielt. Auch in der 3. Liga haben die Löwen zahllose Anhänger, die auch Auswärtsreisen nicht scheuen. "In Köln waren 3.000 Löwen-Fans dabei. Egal wo wir sind, es ist eigentlich immer gefühlt ein Heimspiel."

In der Meisterfrage der Bundesliga hat Berzel einen klaren Favoriten: "Ich glaube Dortmund wird Meister. Hoffentlich mit einem großen Vorsprung." Der Verteidiger hat eine besondere Beziehung zum BVB. "Natürlich verfolge ich Dortmund, weil meine Freundin von da kommt, deshalb bin ich gezwungenermaßen jetzt irgendwie Dortmund-Fan."

Aus seiner Sicht, "tut das der Liga ganz gut, dass nicht immer die gleichen Meister werden." Vor allem natürlich aus der Sicht eines eingefleischten Löwen...