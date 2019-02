Der VfL Osnabrück ist weiterhin nicht zu stoppen.

Der Spitzenreiter der 3. Liga gewann auch sein zweites Pflichtspiel nach der Winterpause mit 2:1 beim TSV 1860 München und hat weiter fünf Punkte Vorsprung auf den Karlsruher SC, der nach Rückstand mit 3:1 gegen Fortuna Köln siegte.

Außergewöhnliches passierte am 22. Spieltag im Emsland. Der SV Meppen lag gegen den hoch gehandelten KFC Uerdingen bereits mit 0:2 in Rückstand, gewann aber noch mit 3:2.

VfL jubelt dank seines neuen Super-Knipsers

Tabellenführer Osnabrück feiert einen Auswärtssieg bei 1860. Matchwinner ist der neue VfL-Torjäger Benjamin Girth.

KSC gewinnt nach Rückstand

Moral gezeigt: Der Karlsruher SC dreht nach Pausenrückstand die Partie gegen Fortuna Köln und gewinnt am Ende noch 3:1.

Meppens irre Aufholjagd schockt Uerdingen

In Spiel eins nach der Entlassung von Trainer Stefan Krämer liegt der KFC Uerdingen in Meppen kurz vor Schluss mit zwei Toren in Führung - und verliert am Ende trotzdem.

Würzburg siegt dank Last-Minute-Tor

Der VfR Aalen bleibt nach dem 1:2 gegen die Würzburger Kickers auch im elften Spiel in Folge ohne Sieg. Den Tabellenvorletzten erwischt es in letzter Minute.

Lotte jubelt in letzter Minute

Die SG Sonnenhof Großaspach verliert in letzter Minute 0:1 dank des Tores von Neuzugang Toni Jovic gegen die Sportfreunde Lotte.