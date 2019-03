Drittligist Hallescher FC hat im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga einen kleinen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner spielte zum Abschluss des 29. Spieltags nur 1:1 (1:0) bei Hansa Rostock und verpasste es mit nun 49 Punkten, Relegationsplatz drei zurückzuerobern. Auf diesem steht der punktgleiche SV Wehen Wiesbaden.

Innenverteidiger Moritz Heyer (6.) hatte die Gäste früh in Führung geschossen, Mirnes Pepic (85.) traf in der Schlussphase zum Ausgleich. Rostock, das in den vergangenen sieben Spielen 14 Punkte holte, steht mit 41 Zählern auf dem siebten Platz.