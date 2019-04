Dank eines späten Treffers hat die abstiegsgefährdete SG Sonnenhof Großaspach in der 3. Liga die Abstiegsplätze verlassen.

Das Team aus Baden-Württemberg besiegte zum Abschluss des 32. Spieltags den früheren Bundesligisten 1860 München mit 1:0 (0:0) und verbesserte sich mit 37 Punkten von Position 17 auf Rang 14. (Der LIVETICKER zum Nachlesen)

Die Highlights der 3. Liga am Montag ab 23.30 Uhr in Bundesliga Pur im TV auf SPORT1

Vor der zweitbesten Saisonkulisse von 8253 Zuschauern erzielte Kai Brünker in der 88. Minute im Nachschuss den Siegtreffer, nachdem unmittelbar zuvor Shqiprim Binakaj per Foulelfmeter an 1860-Keeper Marco Hiller gescheitert war. (SERVICE: Der Spielplan der 3. Liga)

1860 München (44) kann sich als Tabellensechster mit elf Punkten Rückstand auf Relegationsplatz drei und acht Punkten Vorsprung auf die Abstiegsregion auf eine weitere Spielzeit in der 3. Liga einstellen. (SERVICE: Die Tabelle der 3. Liga)