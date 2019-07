Der Aktienkurs von Drittligist SpVgg Unterhaching nimmt weiter an Fahrt auf. Lag der Kurs am ersten Handelstag an der Münchner Börse bei Handelsschluss um 20.00 Uhr noch bei 10,69 Euro, erreichte er am Mittwochmittag zwischenzeitlich ein Hoch von 14,20 Euro - 75 Prozent über dem Emissionspreis von 8,10 Euro.

Im weiteren Verlauf kam der Kurs ein wenig zurück und notierte am Nachmittag bei 13,60 Euro.

Der ehemalige Bundesligist (1999 bis 2001) ist der zweite börsennotierte deutsche Fußball-Klub nach Borussia Dortmund. Es wurden 332.469 Aktien ausgegeben. Vorbörslich hatte die SpVgg Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA bereits 545.635 etwas günstigere Aktien ausgegeben.

Der Bruttoemissionserlös betrug laut Klubangaben 6,7 Millionen Euro. Weitere 621.896 Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung an Interessenten aus dem In- und Ausland ausgegeben werden.