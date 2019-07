Der ehemalige Nationalspieler Christoph Metzelder kehrt nach fast 20 Jahren zumindest kurzzeitig zu seiner ersten Station im Männerfußball zurück. Der 38-Jährige absolviert im Rahmen seiner Fußballlehrer-Ausbildung ein Praktikum beim Drittligisten Preußen Münster. Der Vizeweltmeister von 2002 nahm am Montag seine Tätigkeit auf.

"Ein Praktikum lebt von seiner Offenheit. Wenn ich bei einem Erstligisten hinter der Bande stehe und ein Training verfolge, ist das etwas anderes als hier, wo ich mit in der Trainerkabine sitzen und immer wieder Fragen stellen darf. Ich kann hier unheimlich viel mitnehmen und sehe das als Riesenchance für mich", begründete Metzelder.

Metzelder macht Schluss als Experte

Der 47-malige Nationalspieler hatte erst nach der abgelaufenen Saison seinen Expertenjob beim Pay-TV-Sender Sky aufgegeben und angekündigt, in den Profifußball zurückkehren zu wollen. In Folge war Metzelder wiederholt mit verschiedenen Klubs als Sportdirektor in Verbindung gebracht worden.

Metzelder im Aufsichtsrat in Münster

Metzelder ist bei den Preußen tief verwurzelt. Nach einer Regionalligasaison in Münster schaffte der frühere Innenverteidiger im Jahr 2000 den Sprung in den Profibereich zu Borussia Dortmund. Seit 2016 ist er Aufsichtsratmitglied beim Drittligisten, Bruder Malte arbeitet als Geschäftsführer Sport für die Adler.