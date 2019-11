Nach Niko Kovac der nächste Trainer-Hammer in München!

Drittligist 1860 München muss sich angeblich einen neuen Trainer suchen. Der 40 Jahre alte ehemalige Nationalspieler Daniel Bierfoka wird nach übereinstimmenden Medienberichten seinen Posten im Laufe des Tages zur Verfügung stellen.

Bierofka vermisst bei den Löwen allem Anschein nach den Rückhalt der Vereinsführung. Er hatte im Sommer beklagt, dass sich die Verantwortlichen nicht intensiv genug um neue Spieler bemühten. Zugleich musste er sich Diskussionen um sein angeblich zu hohes Gehalt erwehren. Die Sechziger sind seit Jahren in mehrere Lager gespalten.

Investor Ismaik spricht von Mobbing

Am Dienstagvormittag postete Mehrheitsgesellschafter Hasan Ismaik, der laut Abendzeitung bereits in München ist, auf seinem Facebook-Kanal: "Liebe Löwen, ich bin entsetzt, mit welchen Methoden Daniel Bierofka beim TSV 1860 beschädigt wird. Seit Monaten wird unser Trainer gemobbt. Für mich ist das eine Schande, die ich nicht in Worte fassen kann. Ich fordere die Personen auf, die mit ihrer hinterhältigen Taktik 1860 ganz bewusst schaden wollen, sich erkennen zu geben und die Gründe für ihr feiges Handeln zu nennen."

Weiter schrieb Ismaik: “Ich hoffe, dass denjenigen bewusst ist, was sie mit ihrer Diskreditierung Bierofkas anrichten, wenn er den Verein verlässt. Viele Spieler sind ausschließlich wegen ihm zu 1860 gewechselt, weil sie unter ihm arbeiten wollen. Zudem stehen 99 Prozent der Fans geschlossen hinter Bierofka.”