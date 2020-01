Wird es im Grünwalder Stadion bald zu eng für die zweite Mannschaft des FC Bayern?

Die bayerische Landeshauptstadt ist aktuell bereits mit den Löwen und der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters in der dritten Liga vertreten, das könnte sich jedoch bald ändern.

Steigt nämlich Regionalliga-Tabellenführer Türkgücü (aktuell acht Punkte Vorsprung) ebenfalls in die unterste deutsche Profi-Spielklasse auf, während die Löwen und Bayern II die Klasse halten, kommen gleich drei Drittliga-Vereine aus München.

Probleme für die Stadt

Für die Stadt eine enorme logistische Herausforderung.

Derzeit spielen bereits Bayern II und 1860 im Grünwalder Stadion, zum Beginn der Regionalliga-Rückrunde zieht auch Türkgücü in das Kultstadion. Bereits dann wird es eng, beim noch geringen Zuschauerandrang des früheren Migrantenvereins jedoch noch verkraftbar.

Anders wäre die Lage in der nächsten Saison, wenn der Besucherschnitt mit vielen fankräftigen Traditionsvereinen deutlich ansteigen dürfte. Für die Stadt ein Problem.

Demnach müsse es im Interesse der Stadt sein, "den Spielbetrieb im Städtischen Stadion zu begrenzen, da künftig über 60 Spiele je Saison aus Gründen des Anwohner- und Lärmschutzes zu viel wären", sagte ein Sprecher der Stadt gegenüber der Heimatzeitung.

Türkgücü kann nicht zurück

"Zudem wäre dies organisatorisch schwierig und die Stadionqualität (zum Beispiel der Rasen) würde darunter leiden." Dies legt nahe, dass sich eines der drei Teams ein neues Stadion suchen muss.

Die Löwen sehen die Angelegenheit gelassen. "Wir werden den Lizenzantrag mit der Spielstätte Grünwalder Stadion einreichen", so Pressesprecher Rainer Kmeth. Mit einem fast immer ausverkauften Stadion hat 1860 dabei ein starkes Argument.

Auch Türkgücü will die neue Heimat wohl nicht aufgeben. Eine Rückkehr in den Sportpark Heimstetten kommt nicht in Frage. Die DFB-Statuten werden bei nur 2.500 vorhandenen Plätzen aber 5.000 benötigten Plätzen nicht erfüllt.

Bayern könnte ausweichen

"Wenn wir aufsteigen, werden wir in der kommenden Saison 3. Liga im Grünwalder Stadion spielen", macht Sportchef Robert Hettich klar, kein Interesse an einem Auszug zu haben. "Wir sehen es als Signal der Stadt, dass wir bereits die Restrunde der Regionalliga-Saison im Grünwalder spielen dürfen. Wir machen unsere Hausaufgaben, aber es liegt am Ende nicht in unserer Hand."

Bei den Bayern indes hat mich sich bereits mit dem Problem der Dreifach-Belegung beschäftigt. Dennoch sagte Pressesprecher Dirk Hauser gegenüber der Heimatzeitung: "Wir gehen fest davon aus, dass wir auch kommende Saison im Grünwalder Stadion spielen werden."

Die Stadt sieht jedoch nur bei den Bayern die Möglichkeit auf ein anderes Stadion auszuweichen. "Der FC Bayern verfügt mit der Allianz Arena über eine Spielstätte und könnte unter Umständen auch die Arena auf dem Campus-Gelände ertüchtigen."