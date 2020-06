Im engen Aufstiegsrennen in der 3. Liga hat sich 1860 München an die Spitze herangepirscht. Die Löwen siegten am 31. Spieltag beim ambitionierten KFC Uerdingen mit 3:1 (0:1) und verbesserten sich mit 49 Punkten auf Rang vier.

Dieser könnte am Saisonende äußerst wertvoll sein, weil die Zweitvertretung von Bayern München nicht in die 2. Bundesliga aufsteigen darf.

Die Talente des Rekordmeisters erklommen durch das 2:0 (0:0) gegen den FSV Zwickau mit 51 Punkten zumindest vorübergehend den zweiten Rang.

Auch der SV Meppen wahrte durch das 3:1 (2:1) bei Viktoria Köln seine Chancen, die Emsländer haben nur drei Punkte weniger auf dem Konto als die Münchner Löwen.

1860 München dreht die Partie

1860 drehte die Partie durch die Tore von Christian Böhnlein (57.), Leon Klassen (66.) und Efkan Bekiroglu (90.+3), Uerdingen war durch Adriano Grimaldi (36.) in Führung gegangen.

Für die kleinen Bayern war Jamal Musiala (76./85.) der Matchwinner.

Tabellenführer MSV Duisburg ist am Mittwoch im Duell der Traditionsklubs beim 1. FC Kaiserslautern zu Gast, Verfolger Waldhof Mannheim kann beim Halleschen FC am Dienstagabend (20.30 Uhr) zumindest vorübergehend an die Spitze springen.