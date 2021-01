Der KFC Uerdingen geht unsicheren Zeiten entgegen. Vereinsboss und Investor Michail Ponomarew erklärte gegenüber dem Verwaltungsrat seinen Rücktritt. Auch der 2. Vorsitzende Nikolas Weinhart steht nicht mehr zur Verfügung.

"Aufgrund des aktuell ruhenden Trainings- und Wettkampfbetriebes der Jugendmannschaften des KFC Uerdingen hat der Verwaltungsrat genug Zeit, Nachfolger zu finden und zu installieren", wird Ponomarew in einer Vereinsmitteilung zitiert (SERVICE: Tabelle der 3.Liga).

Der Verein betonte, dass dieser Schritt keinerlei Auswirkungen auf die KFC Uerdingen 05 Fußball GmbH habe, die weiterhin von Nikolas Weinhart als Geschäftsführer vertreten wird. Doch die Zukunft ist ungewiss. Ursprünglich hatte Ponomarew angekündigt, den KFC zumindest noch bis zum Sommer zu unterstützen.

Dem ehemaligen Europacup-Teilnehmer droht eine Liquiditätslücke. Er selbst bezahle derzeit alle Rechnungen, einen Geldzufluss von außerhalb gebe es nicht, hatte Ponomarew am Dienstag erklärt. Die Suche nach neuen Geldgebern war bisher nicht von Erfolg gekrönt. Im schlimmsten Fall droht dem DFB-Pokalsieger von 1985 der Zwangsabstieg in die Regionalliga oder gar der Absturz in die Oberliga.