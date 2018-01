Manager Armin Veh sieht im angepeilten Klassenerhalt seines neuen Arbeitgebers 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga die größte Herausforderung in seiner Karriere.

Sollte der FC den Abstieg vermeiden, wäre das laut des Ex-VfB-Coaches "das größere Wunder als die Meisterschaft mit Stuttgart". Dies sagte Veh, der die Schwaben 2007 als Trainer zum Titel geführt hatte, der Sport Bild.

"Die Meisterschaft mit dem VfB war ein Wunder. Wir hatten die jüngste Mannschaft der Liga, zählten zu Saisonbeginn zu den Abstiegskandidaten. Allerdings waren wir damals im Winter schon Vierter, haben gut gespielt", betonte der Geschäftsführer Sport der Kölner.

Was ihm allerdings Mut macht bei den Rheinländern sei "das Köln-Gefühl in der Mannschaft: Viele Spieler (acht Profis, Anm. d. Red.) und der Trainer Stefan Ruthenbeck sind in der Stadt oder im Umland aufgewachsen. Die haben eine unheimlich starke Bindung zum Verein." Man habe zu Weihnachten nur sechs Punkte gehabt. Veh: "Trotzdem haben die Spieler auch da schon wirklich daran geglaubt, das schaffen zu können. Mit diesem Willen sind sie in die Rückrunde gegangen."