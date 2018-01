Der FC Bayern muss bei seinem Spiel am Samstag gegen die TSG Hoffenheim auf Javi Martinez und Mats Hummels verzichten (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Während Martinez aufgrund von Magen-Darm-Problemen aussetzten muss, benötigt Hummels laut Bayern-Trainer Jupp Heynckes noch eine Woche Trainingsintensität. Der deutsche Nationalspieler fehlte dem Rekordmeister zuletzt wegen einer Erkältung.

"Es genügt mir nicht, dass er dann schon mit in den Kader geht, beziehungsweise von Anfang an spielt." Hummels brauche noch "eine Woche", sei aber "so vernünftig, das auch so zu sehen".

Ansonsten kann Heynckes gegen die Mannschaft von Julian Nagelsmann jedoch aus den Vollen schöpfen: "Sonst sind alle bereit und einsatzfähig", sagte der 72-Jährige auf der Pressekonferenz vor der Partie.