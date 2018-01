Der VfB Stuttgart hat sich von Trainer Hannes Wolf getrennt.

Das gab der Verein am Sonntagmorgen offiziell bekannt. Auch der bisherige Co-Trainer Miguel Moreira wird den VfB verlassen.

Die Schwaben hatten am Samstag 0:2 gegen Schalke 04 verloren und stehen mit 20 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz, drei Zähler vor dem Relegationsplatz - nur ein Sieg und ein Remis stand aus den letzten acht Ligaspielen zu Buche.

Neuer Impuls soll helfen

Nach einer ausführlichen Analyse sei es laut Sportvorstand Michael Reschke zu der Entscheidung gekommen.

"Wir sind nach diesem Gespräch gemeinsam zu der Überzeugung kommen", sagte Reschke, "dass die Gefahr, dass wir die Situation in der bestehenden Konstellation nicht mehr gedreht bekommen zu groß ist und wir einen neuen Impuls brauchen, um wieder in die Erfolgsspur zu finden."

"Das ist eine Entwicklung, die so keiner wollte", sagte VfB-Präsident Wolfgang Dietrich. "Dementsprechend sind wir alle enttäuscht darüber. Hannes Wolf hat in den vergangenen 17 Monaten hervorragende Arbeit für den VfB Stuttgart geleistet. Der Wiederaufstieg in die Bundesliga wird immer mit seinem Namen verbunden bleiben."

Wolf: "Fühlten uns auf gutem Weg"

Auch Wolf, der die Schwaben am 21. September 2016 von Jos Luhukay übernommen hatte, erinnerte an den gemeinsamen Erfolg. "Den Weg des VfB zurück in die Bundesliga mitzugestalten und den 21. Mai 2017 zu erleben, war und bleibt unvergesslich", sagte Wolf.

Der Trainer glaubte allerdings daran, noch die Wende mit dem VfB zu schaffen. "Auch in dieser Saison fühlten wir uns auf einem guten Weg", sagte Wolf.

"Leider waren in den letzten Wochen die Ergebnisse und zuletzt auch die Spiele nicht mehr gut genug. Deshalb haben wir gemeinsam auf einer guten und respektvollen Ebene mit der Klubführung des VfB entschieden, dass wir den gemeinsamen Weg beenden."

Das Sonntagstraining wird von Torwarttrainer Marco Langner, Athletiktrainer Matthias Schiffers und Individualtrainer Andreas Schumacher geleitet. Wer dauerhaft die Nachfolge des 36-Jährigen antritt, steht noch nicht fest.

Reschke ändert Meinung

Nach der Niederlage gegen Schalke hatte Reschke eine nahende Entlassung noch dementiert. Er gehe davon aus, dass Wolf am kommenden Samstag beim Auswärtsspiel in Wolfsburg auf der Bank sitze, hatte er erklärt. Eine frühzeitige Trennung am Sonntag "würde ich im Moment komplett ausschließen", hatte Reschke gesagt.