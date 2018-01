Uli Hoeneß, Präsident des FC Bayern München, will Trainer Jupp Heynckes hartnäckig von einer Zusammenarbeit über das Saisonende hinaus überzeugen.

"Wir versuchen, ihm zu vermitteln, dass seine Mission bei den Bayern noch nicht zu Ende ist", sagte der 66-Jährige beim Ständehaus-Treff vor 500 geladenen Gästen in Düsseldorf: "Jupp soll die Übergangsphase von den älteren zu den jungen Spielern schaffen."

Heynckes habe "alles im Griff." Es gebe "nicht junge oder alte Trainer, nur gute oder schlechte", erklärte Hoeneß.

Hoeneß lobt Heynckes

Hoeneß lässt seit Wochen keine Chance ungenutzt, seinen Freund Heynckes in den höchsten Tönen zu loben. Der 72 Jahre alte Coach hält jedoch bislang an seinem Plan fest, am Ende der Saison wieder in den Ruhestand zurückzukehren.

Hoeneß weiß das - dennoch nannte er Heynckes erneut einen "absoluten Glücksfall" und führte aus: "Ich hoffe, ihn davon überzeugen zu können, noch ein Jahr zu bleiben. Es gibt keinen Plan B!"

Auf die Nachfrage, ob er nicht doch eine Alternative zu Heynckes habe, antwortete Hoeneß: "Nein, können Sie alle vergessen. Wenn ich nackt vor ihm stehe, habe ich eine kleine Chance."