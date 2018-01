Sportvorstand Michael Reschke vom Bundesligisten VfB Stuttgart hat einen Rauswurf von Trainer Hannes Wolf erst einmal ausgeschlossen.

Er gehe davon aus, dass Wolf am kommenden Samstag beim Auswärtsspiel in Wolfsburg auf der Bank sitze. "Es gibt keinen anderen Plan", sagte Reschke nach dem enttäuschenden 0:2 (0:2) der Schwaben gegen Schalke 04. Man müsse jetzt "eine Nacht darüber schlafen. Dann werden wir uns am Sonntag in aller Ruhe zusammensetzen und die Lage analysieren", ergänzte er.

Auf die Nachfrage, ob es auch sein könnte, dass man nach dem Gespräch mit Wolf getrennte Wege gehen werde, antwortete Reschke: "Das würde ich im Moment komplett ausschließen."