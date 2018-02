Der FC Bayern setzt im Heimspiel gegen Hertha BSC auf Franck Ribery und Arjen Robben.

Das Duo kehrt in die Startelf zurück, nachdem in der Champions League gegen Besiktas noch Kingsley Coman den Vorzug erhalten hatte. Als zweiter Akteur muss Arturo Vidal weichen.

Die verletzten James Rodriguez, Jerome Boateng und Joshua Kimmich stehen erst gar nicht im Kader.

Dafür darf auch der lange verletzte Thiago wieder von Beginn an ran. In der Abwehr ersetzt Rafinha Kimmich, Niklas Süle agiert anstatt von Boateng in der Innenverteidigung neben Mats Hummels.