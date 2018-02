Heiko Herrlich, Trainer von Bayer Leverkusen, bangt vor dem Spiel gegen Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) um Shootingstar Leon Bailey. Der Jamaikaner sei leicht angeschlagen und habe am Donnerstag nicht trainieren können, sagte Herrlich am Freitag: "Hoffentlich wird er am Samstag wieder dabei sein."

Der Coach kündigte zudem personelle Änderungen an. "Es werden ein paar andere Spieler starten, das haben wir in der Saison schon ein paarmal gemacht", sagte Herrlich: "Die Spieler haben ihr Potenzial immer sofort abgerufen. Wir verfügen über einen homogenen Kader, in dem jeder seinen Teil beitragen möchte."