Marco Reus von Borussia Dortmund sieht wieder Licht am Ende des Tunnels. Nach seinem Kreuzbandanriss im Pokalfinale gegen die Eintracht Frankfurt im vergangenen Jahr steht das Comeback des 28-Jährigen kurz bevor.

Im Heimspiel gegen den Hamburger SV am Samstag könnte Reus zum ersten Mal wieder im Kader der Schwarz-Gelben stehen (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Peter Stöger macht einen möglichen Einsatz von seinem Angreifer selbst abhängig: "Er muss das Signal geben."

In den vergangenen Wochen hatte Reus die Intensität immer wieder erhöht. Seit etwa zwei Wochen trainiert er wieder mit der Mannschaft.

Erneute Pause für Guerreiro?

Gute Nachrichten gibt es auch von Maximilian Philipp. Der ehemalige Freiburger hatte sich vor etwa zwei Monaten im Ligaspiel gegen Bayer Leverkusen am Knie verletzt. Am Mittwoch trainierte der 23-Jährige individuell und könnte in wenigen Wochen wieder Teil des Kaders sein.

Neue Verletzungssorgen gibt es bei Raphael Guerreiro. Den Verteidiger plagen nach einem überstandenen Muskelfaserriss neue muskuläre Probleme. Aus diesem Grund nahm der Portugiese nicht am Training teil. Ob eine erneute Pause droht, ist noch nicht klar.