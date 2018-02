Anlässlich seines 70. Geburtstags hat der 1. FC Köln ein Jubiläumstrikot auf den Markt gebracht. Gegen Borussia Dortmund kommt es auch gleich zum Einsatz.

Das Jersey ist in Nadelstreifenoptik ganz in weiß gehalten und soll optisch an die erste Meisterschaft der Kölner aus der Saison 1961/62 erinnern.

Auf der Brust prangt zudem das alte Vereinswappen mit einem braunen Geißbock.

"In dem Design sind viele Dinge enthalten, die sich unsere Fans schon seit langem einmal auf einem FC-Trikot gewünscht haben", sagte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle.

Auf Twitter schrieb der Effzeh:

"Das #effzeh-Jubiläumstrikot ist ab sofort online, in den FC-Fanshops und im Sportfachhandel erhältlich."