vergrößernverkleinern Ante Rebic (links) erzielte das Führungstor für Eintracht Frankfurt gegen Köln © Getty Images

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt zerlegt Köln in der zweiten Halbzeit in seine Einzelteile. Nur der treffsichere Simon Terodde macht Köln noch Hoffnung im Abstiegskampf.