Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen stecken mitten im turbulente Rennen um die Champions-League-Plätze.

Moderator Thomas Helmer diskutiert im CHECK24 Doppelpass (Sonntag, ab 11 Uhr LIVE im TV) über die enge Konstellation mit Bruno Hübner, Eintracht-Sportdirektor, und Jonas Boldt, Manager in Leverkusen.

Zudem wird mit Hans Meyer, Präsidiumsmitglied bei Borussia Mönchengladbach, das Spiel seiner Mannschaft gegen RB Leipzig analysiert.

Mit dabei im Hilton Munich Airport Hotel sind der SPORT1-Experte Thomas Strunz sowie Holger Schmidt (dpa), Jan Christan Müller (Frankfurter Rundschau) und Martin Quast (SPORT1).

Co-Moderatorin des beliebtesten Fußballtalks Deutschlands ist Ruth Hofmann.

Der CHECK24 Doppelpass wird am Sonntag neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch komplett via Facebook Live zu sehen sein und lässt sich zudem live via SPORT1.fm verfolgen.