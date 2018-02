Moderator Thomas Helmer diskutiert im CHECK24 Doppelpass (Sonntag, ab 11 Uhr LIVE im TV) mit seinen Gästen über das Nordderby zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen. Die Runde blickt auf das Debüt von Bruno Labbadia beim VfL Wolfsburg und richtet ihren Fokus auf das Topspiel zwischen Hertha BSC und dem FC Bayern und die Krise bei Borussia Mönchengladbach.

Mit von der Partie ist Hertha-Trainer Pal Dardai, der nicht nur über die Partie gegen den Rekordmeister, sondern auch über die Situation bei den Berlinern sprechen wird.

Mit dabei im Hilton Munich Airport Hotel sind der SPORT1-Experte Thomas Strunz sowie Kai Traemann (BILD), Lars Gartenschläger (Welt) und Carlo Wild (Kicker).

Co-Moderatorin des beliebtesten Fußballtalks Deutschlands ist Ruth Hofmann.

Der CHECK24 Doppelpass wird am Sonntag neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch komplett via Facebook Live zu sehen sein und lässt sich zudem live via SPORT1.fm verfolgen.