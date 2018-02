Das Topduell FC Bayern gegen Schalke 04, zudem RB Leipzig vor dem Härtetest in der UEFA Europa League beim SSC Neapel (am Donnerstag live ab 19:00 Uhr auf SPORT1) und die Bundesliga-Reformvorschläge, unter anderem von Stefan Effenberg: Moderator Thomas Helmer wird darüber mit Leipzig-Star Yussuf Poulsen und Ex-Bayern-Kapitän Effenberg am Sonntag live ab 11:00 Uhr in Der CHECK24 Doppelpass diskutieren.

Mit dabei im Hilton Munich Airport Hotel sind der SPORT1-Experte Marcel Reif sowie Jörg Althoff (BILD) und Peter Müller (FUNKE MEDIENGRUPPE).

Co-Moderatorin des beliebtesten Fußballtalks Deutschlands ist Ruth Hofmann.

Der CHECK24 Doppelpass wird am Sonntag neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch komplett via Facebook Live zu sehen sein und lässt sich zudem live via SPORT1.fm verfolgen.