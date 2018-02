Der FC Bayern München hat den Vertrag mit Keeper Sven Ulreich bis 2021 verlängert.

Das teilte der Rekordmeister am Sonntag mit. Ulreichs ursprünglicher Kontrakt wäre am Saisonende ausgelaufen.

Ulreich war 2015 vom VfB Stuttgart nach München gewechselt und zeigt als Vertreter des seit Monaten verletzten etatmäßigen Stammkeepers Manuel Neuer starke Leistungen.

"Ich freue mich sehr, dass der FC Bayern auch in Zukunft auf mich setzt, mir das Vertrauen schenkt und ich diesem großen Klub in den nächsten Jahren helfen kann, seine Ziele zu erreichen. Zudem fühlen sich meine Familie und ich sehr wohl in München", so Ulreich.

Zuletzt hatte Ulreich im Hinblick darauf, dass er bei einem Neuer-Comeback wieder ins zweite Glied rücken dürfte, seine Zukunft offen gelassen.

Löw öffnet Ulreich Tür zur WM

Da derzeit noch nicht absehbar ist, ob Neuer rechtzeitig zur Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer wieder auf den Platz zurückkehrt, könnte der 29-Jährige unverhofft sogar noch auf den WM-Zug aufspringen.

"Sven Ulreich zeigt in den letzten Monaten ansprechende Leistungen für die Bayern. Er ist im Eins-gegen-Eins sehr stark und hat sich bei den Bayern auch fußballerisch verbessert", beurteilte Bundestrainer Joachim Löw die Entwicklung des früheren Stuttgarters bei Sky.

"Er ist in unserem Blickfeld für die WM in Russland."

Als bei Löw gesetzt gelten Marc Andre ter Stegen (FC Barcelona) und Bernd Leno (Bayer Leverkusen).

Salihamidzic schwärmt von Ulreich

Auch beim FC Bayern ist man hochzufrieden mit dem Schwaben: "Die vergangenen drei Jahre haben gezeigt, dass wir uns auf Sven Ulreich sowohl als Torhüter als auch als Mensch stets verlassen können", sagte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic. "Vor allem in dieser Saison hat er maßgeblichen Anteil daran, dass wir in der Bundesliga souverän Tabellenführer sind und auch in der Champions League sowie im DFB-Pokal weiterhin gute Chancen."