Im Spiel des FC Bayern München beim VfL Wolfsburg hat Trainer Jupp Heynckes die Rotationsmaschine angeworfen.

Vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Besiktas Istanbul am Dienstag verzichtet Heynckes auf zahlreiche Stars - zumindest in der Startelf.

Dementsprechend hochkarätig besetzt ist die Ersatzbank des Rekordmeisters. Sage und schreibe 278 Millionen Euro Marktwert tummeln sich am Spielfeldrand in der Volkswagen Arena. Es dürfte sich um die teuerste Bank der Bundesliga handeln.

Mats Hummels, Jerome Boateng, David Alaba, Joshua Kimmich, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Tom Starke schauen zunächst dem Treiben ihrer Kollegen zu. Macht insgesamt einen Marktwert von 278 Millionen Euro.

Damit ist die Bank der Münchner teurer als jedes andere gesamte Bundesliga-Bader - bis auf den des BVB (364 Millionen Euro) und RB Leipzig (305 Millionen Euro). Der gesamte Bayern-Kader hat laut transfermarkt.de einen Marktwert von 642 Millionen Euro.