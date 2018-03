Borussia Dortmund muss im Topspiel beim deutschen Rekordmeister Bayern München am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) wohl auf Marco Reus verzichten. "Ich denke nicht, dass es sich bis zum Wochenende ausgeht", sagte Trainer Peter Stöger über Reus und Innenverteidiger Ömer Toprak.

Reus hatte zuletzt nach dem Achtelfinal-Aus in der Europa League bei Red Bull Salzburg über Adduktorenprobleme geklagt und daher auch das letzte Bundesligaspiel vor der Länderspielpause gegen Hannover 96 (1:0) verpasst. Toprak war gegen Hannover aufgrund von muskulären Problemen in der Halbzeit ausgewechselt worden.

"Wenn die Entwicklung so weitergeht, könnte es sein, dass sie gegen Ende der Woche einsteigen. Dann ist die Frage, ob das für das Bayern-Spiel reicht", sagte Stöger, der auch weiterhin auf Shinji Kagawa (Sprunggelenksverletzung) und Andrej Jarmolenko (Sehnenverletzung am Fuß) verzichten muss. Kagawa sei für die nächsten ein, zwei Wochen kein Thema, so Stöger. Bei Jarmolenko hoffe man, dass er in den letzten Spielen mithelfen könne.