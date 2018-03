Borussia Dortmund bangt vor dem Spiel gegen Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr im LIVETICKER) um den Einsatz von Marco Reus. Der Offensivspieler musste aufgrund von Adduktorenproblemen beim blamablen Achtelfinal-Aus in der Europa League in Salzburg (0:0) in der Halbzeit ausgewechselt werden. "Es könnte sein, dass er fehlt", sagte Trainer Peter Stöger am Freitag.

Der Einsatz von Christian Pulisic (grippaler Infekt) und Ömer Toprak (muskuläre Probleme), die in Salzburg kurzfristig ausgefallen waren, ist ebenfalls fraglich. "Da kann ich noch nichts zu sagen", sagte Stöger. Dafür ist Jaden Sancho wieder eine Option.

In einer "schwierigen Saison" ist der erneute Einzug in die Champions League das letzte verbliebene Ziel des BVB. Der Ende Juni auslaufende Vertrag des Österreichers könnte aber auch dann nicht verlängert werden. "Ich bin darauf eingestellt, dass der Vertrag im Sommer endet", sagte Stöger, der mit den Westfalen in elf Bundesligaspielen noch ungeschlagen ist.