Claudio Pizarro hat nicht nur die Hoffnungen des 1. FC Köln auf den Klassenerhalt genährt, sondern sich einmal mehr in den Geschichtsbüchern der Bundesliga verewigt.

Der peruanische Stürmer erzielte im Heimspiel des FC gegen den VfB Stuttgart den Treffer zum 1:0. Damit ist Pizarro der viertälteste Torschütze der Ligageschichte.

Mit seinen 39 Jahren, fünf Monaten und einem Tag liegt er nur noch hinter Mirko Votava (40 Jahre, 3 Monate, 30 Tage), Manfred Burgsmüller (39/7/14) und Morten Olsen (39/6/18). Vor seinem Treffer wurde Pizarro mit 38 Jahren, fünf Monaten und sieben Tagen auf Platz neun geführt.

In der Liste der ältesten ausländischen Torschützen ist der Ex-Bayer nun Zweiter hinter dem Dänen Olsen, der am 4. März 1989 für den 1. FC Köln getroffen hatte.

Eine weiterer Wert Pizarros ist äußerst bemerkenswert. Der Oldie netzte bislang in jedem seiner 20 Jahre, in denen er seit 1999 in der Bundesliga aktiv ist, mindestens einmal ein.