Offensivspieler James Rodriguez vom FC Bayern München ist seinem Comeback einen Schritt nähergekommen. Der 26 Jahre alte Kolumbianer absolvierte am Mittwoch seine erste Trainingseinheit mit der Mannschaft.

James hatte sich am 20. Februar im Hinspiel des Achtelfinales der Champions League gegen Besiktas Istanbul (5:0) eine Wadenverhärtung zugezogen.

Damit fehlen Trainer Jupp Heynckes nur noch die beiden Langzeitverletzten Kingsley Coman und Manuel Neuer.

Die Bayern müssen am kommenden Wochenende in der Bundesliga gegen den Hamburger SV (Samstag, 15.30 Uhr im LIVETICKER) antreten. Nächsten Mittwoch steht das Rückspiel am Bosporus an.